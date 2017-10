Radio Anch'io: focus su fiducia legge elettorale e razzismo

In onda mercoledì 25 ottobre su Radio1.

"Radio Anch'io, condotto da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 dalle 7.30 alle 10.00, domani, mercoledì 25 ottobre, si occuperà in apertura della fiducia sulla legge elettorale. E dalle 9 alle 10 la vicenda dell'antisemitismo nella curva della Lazio. Il Governo sembrerebbe intenzionato a porre la fiducia anche al Senato sul cd" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai prosegue inoltre: "Rosatellum, oggi protesta Mdp e sinistra italiana, domani il MoVimento 5 Stelle dovrebbe circondare palazzo Madama. Parleremo di forma e merito, della fiducia e della legge elettorale. Poi Radio anch'io si occuperà di razzismo, antisemitismo, estrema destra, al di là della vicenda romana biasimata da tutte le istituzioni. Si racconterà la galassia dell'estremismo e la sua diffusione in Italia e Europa."



Si descrive in conclusione: "Tra gli ospiti: Vito Crimi, senatore M5S; Luciano Pizzetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Salvatore Torrisi, sen. AP, presidente della Commissione Affari Costituzionali; Fabio Martini, giornalista de la Stampa; Guido Caldiron, giornalista de Il Manifesto; Pippo Russo, esperto di sociologia dello sport; Simone Di Stefano, vicepresidente CasaPound Italia; Marcello Pezzetti, Storico della Shoah."