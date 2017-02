Qual è la Vittoria di Iva Zanicchi e Jessica Cochis

"Giovedì 2 febbraio alle ore 17:00 su Radio1 andrà in onda una nuova puntata di Vittoria, il programma dedicato al mondo femminile condotto da Maria Teresa Lamberti" comunica la tv di Stato.



Dalla Rai si illustra dunque: "Due le ospiti d'eccezione: Iva Zanicchi, protagonista della canzone italiana ed ex eurodeputata, e Jessica Cochis, sassofonista ligure, dj di talento. Con Iva Zanicchi si ripercorreranno le tappe più importanti della sua carriera, le difficoltà ed i successi ottenuti. mentre Jessica Cochis racconterà invece del suo percorso professionale da virtuosa del sassofono e dei concerti in giro per il mondo. Spazio anche all'attualità con l'intervento di una giornalista di Vanity Fair."



"Per intervenire e porre le domande alle ospiti si potrà scrivere a vittoria@rai.it o inviare un sms a 3356992949 con il testo della domanda" si espone in ultimo.