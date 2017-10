Premio Tenco 2017: dal 19 al 21 ottobre anche il dietro le quinte, su Radio1

Stereonotte per tre serate segue il Premio Tenco 2017.

"Sarà, per il secondo anno consecutivo, Rai Radio1, la voce ufficiale del Premio Tenco, la storica rassegna della canzone d'autore, giunta alla quarantunesima edizione si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre. Il programma musicale Stereonotte racconterà le 3 serate: il 'dietro le quinte', i protagonisti, le canzoni e le storie degli artisti che prendono parte alla manifestazione più autorevole della musica italiana" viene segnalato in una nota dalla tv di Stato.



Si rivela quindi: "Tanti i nomi in cartellone, da Brunori Sas a Carmen Consoli, Vinicio Capossela, Massimo Ranieri e Mauro Pagani accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Sergio Cammariere, ex Otago, Camanè. Attraverso i microfoni di Rai Radio1 si potrà seguire tutto il festival: servizi nei Giornali Radio, la puntata del 21 ottobre di Sciarada - il settimanale dedicato al mondo dello spettacolo condotto da Carlotta Tedeschi - e, appunto, lo spazio di Stereonotte, saranno le principali vetrine per il Tenco. Questa edizione della rassegna è dedicata al tema 'Terre di mare' nelle sue molteplici declinazioni: l'accoglienza, la poetica, i corsi e i ricorsi della storia, le tradizioni."



Si fa sapere: "La tre giorni di musica d'autore sarà scandita anche dal convegno 'Cantautori a scuola'. Per la prima volta, operatori della scuola, della musica, della cultura, giornalisti, artisti e istituzioni si confronteranno sul tema 'cantautori a scuola'. Prospettiva sulla quale - anche alla luce del Nobel a Bob Dylan - sono chiamati a dibattere Valeria Fedeli (Ministra dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), Dario Franceschini (Ministro dei beni culturali e del turismo), Roberto Vecchioni, molti degli cantautori ospiti della rassegna e Sergio Staino al quale è affidato il compito di moderare la 3 giorni di conferenze."



"Gli speciali di Stereonotte - uno dei programmi di culto della musica di Radio Rai - si chiarisce in conclusione -, in onda tutte le notti, dopo il Gr della mezzanotte fino alle 3.00 - dedicati al 'Premio Tenco' saranno condotti da Silvia Boschero, per la regia di Gabriele Brocani. A cura di Timisoara Pinto. Sarà possibile seguire lo speciale di Stereonotte anche attraverso le pagine facebook di Rai Radio1 (facebook.com/Radio1Rai) e quella di Stereonotte (facebook.com/stereonotte)."