Polizze Insurtech: frugando su Facebook o su gruppi WhatsApp, ad Eta Beta

Eta Beta indaga sul futuro delle assicurazioni, martedì 28 marzo su Radio1.

"Martedì 28 marzo alle 11.40 su Rai Radio1, Eta Beta indagherà sul futuro delle assicurazioni. Polizze per assicurare la singola partita di pallone con un clic sul cellulare. Sconti sui premi per chi usa dispositivi per il controllo della salute, dell'auto o di un edificio. Robot al posto degli agenti che propongono coperture personali frugando su Facebook o sui gruppi WhatsApp. Nella nuova puntata tutto sul fenomeno Insurtech, la rivoluzione digitale lanciata da startup e compagnie assicurative a colpi di app e offerte sul cellulare. - fa sapere in una nota la tv di Stato - Questi gli ospiti: Aldo Pecora, giornalista esperto di Insurtech per StartupItalia; Andrea Silvello, cofondatore di Neosurance, l'assicurazione istantanea che monitora le esigenze dei clienti raccogliendo i dati in rete e offre soluzioni anche per coprire i rischi di qualche ora (partita di tennis, parcheggio in un quartiere malfamato)".