Per Lina Sastri e Ambra Marcozzi la "Vittoria" è nella musica

Nuovo appuntamento con 'Vittoria', in onda martedì 21 febbraio su Radio1.

"Martedì 21 febbraio alle ore 17 Maria Teresa Lamberti condurrà una nuova puntata di 'Vittoria' su Rai Radio1 e, tra gli ospiti, avrà l'attrice e cantante Lina Sastri ed Ambra Marcozzi, coreografa e danzatrice della Onlus Maestri di Strada" si illustra in una nota dalla tv di Stato.



Si espone infine: "Le due ospiti, entrambe napoletane, si confronteranno sul potere della musica e della danza, anche come strumento di riscatto sociale. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Antonella Antonelli, direttrice di Marie Claire, e in chiusura Maria Grazia Putini parlerà di eventi culturali tutti al femminile."