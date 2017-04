Per Isabella Dalla Ragione ed Annalisa Rosso la "Vittoria" è la biodiversità

Donne e botanica, un legame indissolubile a 'Vittoria', in onda martedì 18 aprile su Radio1

"La passione delle donne per le piante e i fiori è al centro del nuovo appuntamento con 'Vittoria', il programma dedicato alle donne e condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda martedì 18 aprile alle 17.00 su Radio1" viene reso noto dalla Rai.



"Protagoniste della trasmissione, Isabella Dalla Ragione, la 'archeologa delle piante', e Annalisa Rosso, giornalista appassionata di botanica, che parleranno dell'importanza del recupero della biodiversità e della passione per il mondo vegetale. Nella seconda parte della trasmissione, spazio all'attualità con l'intervento di Valeria Palermi, direttrice di D-Repubblica. In chiusura, Maria Grazia Putini discute con Selene Pascarella dell'incontro sulla narrazione della violenza di genere che si svolgerà a Roma" fa sapere infine la tv pubblica di Stato.