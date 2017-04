Paola Turci duetta con King Kong, su Radio1

King Kong, in onda venerdì 21 aprile su Radio1.

"Venerdì 21 aprile alle 23, King Kong, lo scimmione musicale di Rai Radio1 in onda a partire dalle 16,30, ospita il live di Paola Turci. Vincitrice morale dell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, con tutta la sua ritrovata e dirompente energia, la Turci presenta 'Il secondo cuore', il disco che 'rappresenta il frutto della realizzazione e della pace con la parte più inquieta di sé'" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



"Nel programma condotto da Silvia Boschero, Paola Turci suonerà due canzoni: 'Fatti bella per te', il brano del Festival in un'inedita versione acustica e 'Ma dimme te', canzone in romanesco che prende spunto da donne autentiche, forti e veraci come Anna Magnani e Chavela Vargas, ma soprattutto da quelle che hanno segnato principalmente la vita della cantautrice romana, come sua madre e sua nonna", viene anticipato.