Non solo Pokemon: la realtà virtuale ad Eta Beta

Nuova puntata di Eta Beta in onda giovedì 16 febbraio su Radio1.

"Campagne sociali d'impatto. Manutenzioni industriali e interventi medici a distanza. Vendite di case - spiega in un comunicato la tv di Stato -, auto e oggetti di lusso da provare online. Se nel 2016 il protagonista è stato il videogioco Pokemon, quest'anno la realtà virtuale punta dritta sugli altri ambiti della nostra vita. Con un occhio particolare al racconto di storie sempre più immersive e coinvolgenti. Al fenomeno è dedicata la nuova puntata di Eta Beta, in onda giovedì 16 febbraio alle 11.40 su Rai Radio1."



La Rai diffonde infine: "Ospiti: Giampaolo Colletti, giornalista esperto di tecnologie, Giulia Innocenzi, giornalista televisiva, voce narrante del progetto iAnimal di Animal Equality, che grazie a visori per la realtà virtuale mostra in 3D un video denuncia sulle condizioni degli allevamenti intensivi di suini, Claudio Mazzanti, co-curatore della Mostra Dalì Experience, in corso a Bologna, che - accanto alle opere - propone un percorso interattivo e multimediale, per coinvolgere il visitatore anche in alcuni punti del centro storico."