Nada e Ferruccio Spinetti ricordano il Trio con Fausto Mesolella, su Radio1

Nuovo appuntamento con King Kong su Rai Radio1, in onda martedì 11 aprile.

"A pochi giorni dall'improvvisa scomparsa del musicista Fausto Mesolella, Nada e Ferruccio Spinetti racconterannomartedì 11 aprile in diretta a King Kong su Rai Radio1 la genesi dell'ultimo album 'La Posa', registrato assieme all'indimenticabile chitarrista degli Avion Travel. Un ritorno al Nada Trio per reinterpretare brani del passato ('Luna in Piena', 'Guardami negli occhi', 'Senza Un Perché', inserita anche nella colonna sonora della serie TV 'Young Pope' di Sorrentino) e alcune cover come 'Sul porto di Livorno' di Piero Ciampi, 'Dentro la tasca di un qualunque mattino' di Gianmaria Testa e 'Falling in love again' di Marlene Dietrich. Il tutto al microfono di Silvia Boschero" comunica la tv di Stato.