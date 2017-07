Mauro Ottolini svela come gli altri vedono Tenco, a Sciarada

'Sciarada', in onda sabato 22 luglio su Rai1.

"A 50 anni dalla scomparsa di Luigi Tenco, Mauro Ottolini compositore, polistrumentista con una passione particolare per gli ottoni e arrangiatore decisamente eclettico, ha voluto riscoprirne l'anima, ed è nato un doppio album, 'Tenco come ti vedono gli altri', realizzato con una grande orchestra e una manciata di cantanti per i quali Tenco è ancora oggi un punto di riferimento" fanno sapere in una nota dalla Rai.

La tv pubblica specifica in ultimo: "Mauro Ottolini ne parlerà con Claudia Fayenz nella puntata di 'Sciarada', il programma di Rai Radio1 condotto da Carlotta Tedeschi, in onda sabato 22 luglio alle 12.30. La conduttrice invece incontrerà Alessandro Mannarino il ragazzo del bar, della rabbia, oggi grande protagonista dei concerti dell'estate con il suo 'Apriti Cielo tour'. Da stornellatore moderno a cantautore metropolitano con l'urgenza di raccontare ha portato Roma ad incontrare il Brasile. Il Centro delle Arti e dello Spettacolo da anni per Franco Zeffirelli era un sogno che ora si realizza. Porterà il suo nome e verrà inaugurato a Firenze il 31 luglio e dal primo settembre sarà aperto al pubblico. Baba Richerme ne ha parlato con il Presidente Onorario della Fondazione Zeffirellii Gianni Letta."