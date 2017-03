Marina Salamon e Filomena Pucci e la "Vittoria" dell'imprenditoria femminile

Nuovo appuntamento con 'Vittoria', in onda mertedì 28 marzo su Radio1.

"Martedì 28 marzo alle ore 17 Maria Teresa Lamberti condurrà su Rai Radio1, 'Vittoria'. Stavolta le ospiti della puntata saranno l'imprenditrice Marina Salamon e Filomena Pucci, autrice del libro 'Appassionate'" rivela in una nota la tv di Stato.



"Le due protagoniste si confronteranno sull'imprenditoria femminile, sulle donne che fanno della loro passione il proprio lavoro, diventando così un valore aggiunto per la società. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Silvia Grilli, direttrice di Grazia, ed in chiusura Maria Grazia Putini che parlerà di eventi culturali al femminile" rende noto infine la Rai.