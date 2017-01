Mani Pulite 25 anni dopo: della corruzione "La radio ne parla"

"Lotta alla corruzione, questo il tema della puntata di domani, 18 gennaio ore 11:30, de 'La radio ne parla', in onda su Rai Radio1, condotto da Ilaria Sotis. A quasi 25 anni dalla stagione di Mani Pulite (era il 17 febbraio del 1992 quando Mario Chiesa fu arrestato con una tangente di 7 milioni di lire), partendo dalla domanda di un ascoltatore, si farà il punto sulla diffusione della corruzione nel nostro paese, sulla percezione di questo reato e sul sistema di norme: interverranno Raffaele Cantone (pres. Anac), Donatella Ferranti (Pres. Commissione Giustizia della Camera), Grazia Mannozzi (Ordinaria di Diritto Penale all'università dell'Insubria e autrice assieme a Piercamillo Davigo di 'La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale'), il Procuratore generale di Roma Giovanni Salvi e il cronista del Corriere della Sera Giuseppe Guastella" viene annunciato in una nota.