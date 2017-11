Le pensioni della discordia e il Medio Oriente a Radio Anch'io

'Radio Anch'io', in onda giovedì 9 novembre su Radio1.

"'Radio Anch'io', condotto da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 dalle 7.30 alle 10.00, nella puntata di domani 9 novembre si occuperà in apertura di pensioni. La CGIL ha bocciato la proposta del governo di escludere 15 categorie di lavoratori dall'innalzamento dell'età pensionabile" si anticipa in una nota.

"Quali sono le categorie escluse, e quali i lavoratori che invece andranno in pensione più tardi? Alle 9.30, invece, le tensioni crescenti tra le due potenze del Golfo, Arabia e Iran, con il Libano che rischia di essere l'anello debole e riprecipitare nella guerra" si precisa.