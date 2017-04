La separazione è Vittoria? Con Simona Izzo e Maria Luisa Missiaggia

Separarsi serenamente si può? A 'Vittoria', in onda giovedì 27 aprile su radio1.

"Quali sono le maggiori difficoltà legate alla separazione? E come vanno affrontate per continuare a vivere in armonia? Interrogativi al centro del nuovo appuntamento con 'Vittoria', il programma dedicato alle donne e condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda giovedì 27 aprile alle 17 su Rai Radio1" espongono in una nota dalla tv di Stato.



"Le protagoniste della puntata saranno Simona Izzo, attrice e regista di 'Lasciami per sempre', e Maria Luisa Missiaggia, avvocato matrimonialista e autrice del libro 'Separarsi con amore si può'. Spazio, inoltre, all'attualità con l'intervento di Antonella Bussi, vicedirettrice di 'Vanity Fair'. Chiude la puntata Maria Grazia Putini con Flavia Corso" si descrive infine.