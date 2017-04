La matematica oltre gli stereotipi di genere è una "Vittoria"

Nuovo appuntamento con 'Vittoria', in onda martedi 11 aprile su Radio1.

"Domani, martedi 11 aprile alle ore 17 Maria Teresa Lamberti condurrà su Rai Radio1 una nuova puntata di 'Vittoria', il programma interamente dedicato dedicato al mondo femminile. Le protagoniste della puntata saranno Alessandra Celletti, direttrice del Dipartimento di Matematica dell'Università di Tor Vergata, e Maria Eugenia D'Aquino, attrice e autrice di 'TreatroInMatematica'" si riporta in un comunicato dalla tv di Stato.



"Parleranno del loro amore per la matematica e di come sia importante trasmetterlo per superare gli stereotipi di genere secondo cui le ragazze sarebbero meno portate per le materie scientifiche. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Annalisa Monfreda, giornalista di Donna Moderna, ed in chiusura Maria Grazia Putini con Baba Richerme parlerà del film 'Libere, disobbediente, innamorate' di Maysaloun Hamoud" viene illustrato infine.