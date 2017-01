La "mamma" dell'Erasmus 30 anni dopo

"Venerdì 20 gennaio alle 20.30 su Radio1 Rai Gr Parlamento, ospiti di Paola Severini Melograni nella puntata de 'La sfida del federalismo solidale', due 'erasmiani' speciali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi e Andrea Sironi, docente, già Rettore dell'Università Bocconi e Presidente della Borsa Italiana" si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



Viene esposto in conclusione: "Si parlerà con la 'mamma' dell'Erasmus, la professoressa Sofia Corradi, che è riuscita ad imporre (letteralmente) l'idea di 'European Region Action Scheme' ossia 4.000.000 di studenti e 120.000 insegnanti che negli ultimi trent'anni hanno trasorso un periodo a studiare nell'Università di un altro Paese. In trasmissione anche Lorenza Venturi, Capo Unità Comunicazione Erasmus+ INDIRE. I libri consigliati questa settimana sono Generazione Erasmus al potere. Il coraggio della responsabilità di Sandro Gozi, edito da UBE; e Erasmus ed Erasmus Plus."