La "Vittoria" di sconfiggere la 'ndrangheta in una scuola di Rosarno

Sminatrice e preside anti-ndrangheta: a "Vittoria" due donne che combattono un nemico invisibile, in onda mercoledì 15 febbraio su Radio1

"Mercoledi 15 febbraio alle 17.00 su Rai Radio1, Maria Teresa Lamberti conduce una nuova puntata di 'Vittoria'. Ospiti della puntata Maria Rosaria Russo, preside anti-ndrangheta del liceo Raffaele Piria di Rosarno della piana di Gioia Tauro, e Claudia Papale, maresciallo sminatrice dell'Esercito Italiano" rivela in un comunicato la tv di Stato.



La Rai sottolinea in ultimo: "Le due donne parlano di come affrontano il loro impegno quotidiano duro e delicatissimo che ha molto in comune. Entrambe combattono contro un nemico invisibile. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Silvia Grilli, direttrice del magazine Grazia e in chiusura Maria Grazia Putini con Marco Varvello da Londra parlano delle iniziative per i venti anni dalla morte di Lady D."