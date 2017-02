La Vittoria di Syusy Blady e Eva Clemente nei loro viaggi

Nuova puntata di 'Vittoria', in onda giovedi 9 febbraio su Radio1.

"Domani, giovedi 9 febbraio alle 17.00 andrà in onda su Rai Radio1 in onda una nuova puntata di 'Vittoria', programma condotto da Maria Teresa Lamberti che avrà ai suoi microfoni Syusy Blady, conduttrice televisiva, attrice, scrittrice e appassionata di viaggi e Eva Clemente, organizzatrice di turismo solidale. Le due protagoniste racconteranno alcune tra le loro esperienze in giro per il mondo a cui si aggiungerà lo spazio sull'attualità con l'intervento di Diamante D'Alessio, direttrice di Io Donna.In chiusura Maria Grazia Putini si collegherà con Carlotta Tedeschi, inviata di Rai Radio 1 al Festival di Sanremo. Anche il suo intervento avrà una chiave di lettura personalizzata, tutta al femminile" si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato.