La Vittoria di Maria Giovanna Elmi e Lella Mazzoli sulla tv

Torna 'Vittoria', in onda mercoledì 22 marzo su Radio1.

"Domani, mercoledì 22 marzo alle ore 17, Maria Teresa Lamberti condurrà, su Rai Radio1, Vittoria. Le protagoniste della puntata saranno Maria Giovanna Elmi, conduttrice televisiva e Lella Mazzoli, sociologa della comunicazione" rivela in un comunicato la tv di Stato.



"Le due ospiti spiegheranno quanto e come è cambiata la televisione con l'avvento dei nuovi media. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Diamante D'Alessio - viene chiarito infine -, direttrice di Io Donna, ed in chiusura Maria Grazia Putini con l'attrice e autrice Grazia Scuccimarra."