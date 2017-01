La Vittoria di Giusy Versace e Gabrielle Fellus

"Domani, giovedì 26 gennaio alle ore 17 andrà in onda una nuova puntata di Vittoria, condotto da Maria Teresa Lamberti su Rai Radio1. Protagoniste della puntata saranno Giusy Versace, atleta paralimpica e conduttrice televisiva, e Gabrielle Fellus, istruttrice di Krav Maga, il sistema di combattimento ravvicinato e di autodifesa" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



"Giusy Versace racconterà l'incidente che le ha cambiato la vita - si sottolinea inoltre dalla Rai -, di come è riuscita a reagire e a diventare la prima atleta donna italiana della storia a correre con doppia amputazione agli arti inferiori."



"Gabrielle Fellus, invece, ha aperto la prima palestra al mondo di Krav Maga all'interno di un'azienda ospedaliera, l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, diventando un punto di riferimento per il contrasto alla violenza contro le donne" si prosegue.



"Le due protagoniste parleranno delle sfide che hanno dovuto affrontare per raggiungere le loro vittorie. Spazio anche all'attualità con l'intervento di Valeria Palermi - si espone infine -, direttrice di D Repubblica. In chiusura Maria Grazia Putini, in occasione del giorno della memoria, racconterà il campo di concentramento di Ravensbrúck."