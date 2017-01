La "Vittoria" di Emma Bonino sono le battaglie sui diritti delle donne

"Martedì 31 gennaio alle ore 17 andrà in onda una nuova puntata di Vittoria - si riporta in un comunicato dalla tv di Stato -, programma condotto da Maria Teresa Lamberti su Rai Radio1. Protagoniste della puntata Emma Bonino, storica esponente dei Radicali ed ex ministro e Elisabetta Canitano, ginecologa e presidente dell'associazione 'Vita di donna'."



"Emma Bonino racconterà le battaglie che l'hanno resa protagonista in questi anni, dalla legge sull'aborto alla tutela dei diritti umani e delle minoranze mentre Elisabetta Canitano farà un punto sui diritti delle donne nell'ambito della sua professione, anche in rapporto all'applicazione della legge 194" prosegue la Rai.



"Le due protagoniste parleranno delle sfide che hanno dovuto affrontare per raggiungere le loro vittorie. Spazio all'attualità con l'intervento di una giornalista di Vanity Fair e - si chiarisce infine -, in chiusura, Maria Grazia Putini intervisterà Laura Mazzi, protagonista di Moms, il primo varietà sulla maternità."