La "Vittoria" di Elisa Di Francisca non è solo la scherma

Lo sport al femminile con Luisa Rizzitelli ed Elisa Di Francisca, su Radio1 nel corso del programma "Vittoria".

"Lunedì 20 Marzo alle ore 17.00 Maria Teresa Lamberti condurrà un'altra puntata di Vittoria su Rai Radio1. Le protagoniste della puntata saranno Elisa Di Francisca, campionessa di fioretto e Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, l'associazione di atlete" si segnala in una nota dalla tv di Stato.



"Le due ospiti racconteranno la loro storia e affronteranno il problema della disparità tra le sportive ed i loro colleghi maschi. Un tema da sempre sotto ai riflettori" prosegue la Rai.



Viene evidenziato dunque: "Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Diamante D'Alessio, direttrice di Io Donna, ed in chiusura Maria Grazia Putini sarà in compagnia dell'artista Elena Bonelli."