L'invecchiamento attivo è una "Vittoria", con Lea Pericoli e Rosa Romano

Torna su Radio1 'Vittoria', in onda martedì 14 marzo.

"Martedì 14 marzo alle 17.00 su Rai Radio1, Maria Teresa Lamberti condurrà 'Vittoria'. Ospiti della puntata saranno la campionessa Lea Pericoli e Rosa Romano, membro dell'Ufficio di Presidenza di Auser Lombardia" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



"Le due protagoniste racconteranno come vivere serenamente la propria età. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Silvia Bombino - si segnala in conclusione -, redattrice di Vanity Fair, ed in chiusura Maria Grazia Putini parlerà di eventi culturali al femminile."