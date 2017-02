L'amore è sempre una "Vittoria", per Giulia Blasi e Sveva Casati Modignani

Nuovo appuntamento con 'Vittoria', su Radio1 mercoledì 1 marzo.

"Maria Teresa Lamberti conduce una nuova puntata di 'Vittoria', il programma di Rai Radio1, in onda mercoledì 1 marzo, alle 17.00. Ospiti della puntata la scrittrice Sveva Casati Modignani e Giulia Blasi, blogger e scrittrice" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Le due protagoniste affrontano il tema dell'amore: da quello romantico a quello 2.0. Nella seconda parte della trasmissione spazio all'attualità con l'intervento di Annalisa Monfreda - spiega infine la Rai -, direttrice di Donna Moderna, e in chiusura Maria Grazia Putini racconta la mostra dei Bijù in corso a Parma."