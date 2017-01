King Kong cambia e raddoppia: su Radio1 in drive-time ed il venerdì è Maxi

"King Kong, lo spazio musicale di Radio1 condotto da Silvia Boschero, cambia orario e raddoppia. Dal 9 gennaio andrà in onda dal lunedì al venerdì in drive-time, alle 16.30, e anche il venerdì sera alle 23.00 con King Kong Maxi dedicato alla musica dal vivo e agli incontri con gli autori" informa in un comunicato la Rai.



"Queste le anteprime discografiche esclusive di King Kong nelle prime due settimane: Baustelle 'L'amore e la violenza' (dal 9 al 13 gennaio, con i Baustelle ospiti venerdì 13 alle 23.00) e Brunori Sas 'A Casa Tutto Bene' (dal 16 al 20 gennaio con Brunori Sas live il 20 gennaio alle 23.00)" prosegue la tv di Stato.



Si illustra in conclusione: "King Kong seguirà la sua indole coraggiosa e rimarrà uno spazio di musica libera nel drive-time della radio ammiraglia della Rai. Uno spazio per anteprime discografiche, approfondimenti, incontri con autori e personalità della musica, del cinema, della cultura e del giornalismo che si racconteranno attraverso la musica. Gli ascoltatori di King Kong rimarranno protagonisti del programma con le loro King Kong 5 (le 5 canzoni del cuore dal spedire a kingkong@rai.it) e con lo scambio costante attraverso il sito e i social. E per chi non dorme (o si sveglia presto) rimane King Kong Am, l'almanacco alle 5 del mattino dal lunedì al venerdì."