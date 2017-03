Ilaria Cucchi e Federica Angeli: la Vittoria nella battaglia per la verità

Nuovo appuntamento di Vittoria, in onda giovedì 16 marzo su Radio1.

"Giovedi 16 marzo alle ore 17 Maria Teresa Lamberti condurrà un'altra puntata di Vittoria su Rai Radio1. Le protagoniste della puntata saranno Ilaria Cucchi e Federica Angeli - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato -, giornalista sotto scorta. Parleranno del loro coraggio e di come affrontano ogni giorno i cambiamenti determinati dalla forza delle loro azioni."



"Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Michela Motta - si prosegue infine -, redattrice di Vanity Fair, ed in chiusura Maria Grazia Putini con la sua ospite parlerà del ritorno della moda anni '50."