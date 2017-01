Il nuovo presidente del parlamento europeo a Radio anch'io

"Nella prima parte di 'Radio anch'io', il programma condotto da Giorgio Zanchini, in onda mercoledì 18 gennaio dalle 8.30 alle 10.00 su Rai Radio1, si parlerà dell'elezione del presidente del parlamento europeo. Sono in corso le votazioni, se Antonio Tajani non venisse eletto al terzo turno andrà al ballottaggio con Gianni Pittella" viene reso noto dalla tv di Stato.



"Cosa cambierà nelle dinamiche europee e che conseguenze avrà per il peso dell'Italia? Dalle 9.00 la chiusura dell'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi. La procura di Roma contesta ai tre carabinieri che lo arrestarono il reato di omicidio preterintenzionale - Cucchi sarebbe morto in conseguenza delle botte ricevute nella caserma dove venne portato" prosegue la Rai.



"Tra gli ospiti Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Ilaria Cucchi, Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, Fabio Anselmo, legale di Stefano Cucchi, Eugenio Pini, Avvocato difensore del carabiniere Francesco Tedesco, Gianni Tonelli, Segretario Generale del SAP Sindacato Autonomo Polizia" si riferisce in ultimo.