Il cantante Raiz ospite di No Profit

"Ospite di Paola Severini nella puntata di No Profit, in onda su Rai Radio1 Gr Parlamento giovedì 5 gennaio alle 7.40, il cantante e attore Raiz" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, un artista impegnato nel costruire ponti tra musiche diverse, identità culturali differenti, religioni, storie personali e di popoli. Si parlerà anche del suo nuovo album che rappresenta un viaggio alla riscoperta delle radici ebraicheo" si espone in conclusione.