Greg Dulli degli Afghan Whigs live presenta nuovo album In spades, su Radio1

King Kong, lo spazio musicale di Radio1 in onda venerdì 5 maggio.

"Lo sciamano del rock. Venerdì 5 maggio alle 23.00, King Kong, lo spazio musicale di Rai Radio1 condotto da Silvia Boschero, ospita il live, pianoforte e voce, di Greg Dulli, cantante e leader degli Afghan Whigs" viene rivelato in una nota dalla tv di Stato.



"Greg Dulli presenta 'In spades', il nuovo album in uscita proprio venerdì 5, un disco scuro, tormentato, che racconta di come la memoria finisca col confondersi con il presente molto rapidamente, della perdita dei ricordi e delle persone che hanno in qualche modo ispirato la nostra esistenza" prosegue la Rai.



Si precisa infine: "'In spades' significa in abbondanza, essere al top delle proprie potenzialità. La copertina raffigura un demone che si aggira tra le piramidi e si riferisce a tutte le cose spaventose che la musica riesce a sublimare. Special guest della puntata sarà Rodrigo D'Erasmo, violinista degli Afterhours, la band che più volte ha collaborato con il musicista americano."