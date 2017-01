Gli chef sono anche "InGalera": come si cucina nel carcere di Bollate

"Ospite di Paola Severini nella puntata di giovedì 12 gennaio di No Profit, in onda alle 7.40 su Rai Radio1, Silvia Polleri, presidente di ABC Catering, cooperativa sociale di cuochi professionisti. - fanno sapere in una nota dalla tv di Stato - Si parlerà di 'InGalera', aperto a Bollate, primo ed unico ristorante in Italia all'interno di un istituto penitenziario."



"Con questa puntata No Profit riprende gli approfondimenti su come sta cambiando il carcere in Italia; la trasmissione continuerà a raccontare le buone pratiche che, fino ad oggi riguardano purtroppo solo una piccola percentuale di istituti di pena, circa 25 su più di 200. Gli ascoltatori possono scrivere a noprofitgrp@gmail.com e trovare la puntata dopo la messa in onda sul sito di Radio Rai Gr Parlamento" si specifica in conclusione.