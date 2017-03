Giornata mondiale della felicità: quando uno stato d'animo diventa start up

L felicità arriva con le start up, ad Eta Beta in onda lunedì 20 marzo su Radio1.

"Lunedì 20 marzo, Eta Beta, alle 11.40 sulle frequenze di Rai Radio1, parlerà di innovazione e felicità. Secondo le ultime ricerche scientifiche, infatti, la felicità non è uno stato d'animo, ma una competenza. Che al pari di tutte le competenze può essere appresa e coltivata. Su questa base sta nascendo una generazione di start up, di giovani imprese innovative, che offrono ad aziende e famiglie corsi e palestre per allenare questa condizione ideale dell'essere umano" espongono in un comunicato dalla tv di Stato.



"In occasione della Giornata mondiale della felicità, Eta Beta racconta questo fenomeno. - si specifica - Tra gli ospiti: Daniela Di Ciaccio e Veruscka Gennari, fondatrici di 2bhappy, start up bolognese che trasforma le ultime scoperte di neuroscienze, psicologia e biologia molecolare in pratiche per lo sviluppo della felicità negli ambienti lavorativi, familiari e negli individui; Luca Carrai, fondatore di Ethicjobs, start up riminese che aiuta e certifica le aziende che creano condizioni di felicità ai propri dipendenti".