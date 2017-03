Giornata della Memoria e dell'Impegno 2017: La radio ne parla

La radio ne parla, in onda martedì 21 marzo su Radio1.

«Cari familiari delle vittime innocenti, voi portate il carico maggiore della violenza mafiosa. Avete visto padri, madri, figli, fratelli e sorelle, mogli o mariti strappati a forza dalla vostra vita, dai vostri affetti, dall'intimità domestica. Nei vostri volti e, ancor più nei vostri cuori, portate una ferita che non si può rimarginare» si apre con le parole che Sergio Mattarella ha voluto pronunciare domenica scorsa la puntata de La radio ne parla, domani, 21 marzo dalle 10.30 condotta da Ilaria Sotis su Rai Radio1 - in diretta da Locri per la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.



"Interverranno ragazzi della Calabria, don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera, Rosy Bindi, Presidente Commissione Antimafia, Federico Cafiero de Raho procuratore di Reggio Calabria, Francesco Forgione autore di 'Atlante delle mafie' ed. Rubbettino, Giampiero Rossi, autore de 'La Regola. Giorno per giorno la 'ndrangheta in Lombardia', Editori Laterza, Angela Iantosca autrice di 'Bambini a metà figli della 'ndragheta' e Giovanni Kessler direttore generale Olaf", viene anticipato.