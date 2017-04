Festival del giornalismo 2017: dai robot che scrivono articoli agli hacker

Eta Beta riassume la metamorfosi del giornalismo 2.0, in onda mercoledì 5 aprile su Radio1.

"Mercoledì 5 aprile, alle 11.40 su Rai Radio1, Eta Beta racconterà la metamorfosi dell'informazione. Robot che scrivono articoli o che assistono i cronisti nel cercare le notizie. Inchieste in 3D per immergere chi guarda nelle realtà più drammatiche del mondo. Redazioni che ai giornalisti tradizionali affiancano hacker ed esperti di Big Data. Quali sono le nuove tendenze in atto? In occasione del Festival del giornalismo di Perugia, sotto indagine il grande cambiamento della stampa globale, incalzata dalle bufale e dall'interazione online coi propri lettori" si comunica dalla tv di Stato.



La Rai osserva infine: "Questi gli ospiti: Arianna Ciccone, organizzatrice del Festival internazionale del giornalismo; Barbara Sgarzi, autrice del libro 'Social media journalism'; Riccardo Valletti, fondatore di DataTellers, azienda che elabora i grandi dati presenti in rete, soprattutto da fonti pubbliche, li analizza, li trasforma prima in notizie poi in grafici leggibili su internet dal grande pubblico."