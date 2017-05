Falcone, me lo ricordo: il racconto di Francesco La Licata prima della strage

Al via le 5 puntate di 'Falcone, me lo ricordo', in programma da lunedì 15 a venerdì 19 maggio su Radio1.

"Il 1992 è stato il nostro 11 settembre. Per l'entità del danno che il nostro Paese ha subito e perché quello che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano fatto in vita non ha metro di paragone", dichiara Francesco La Licata, giornalista e scrittore, amico del magistrato palermitano, commentando le 5 puntate di 'Falcone, me lo ricordo' in programma da lunedì 15 a venerdì 19 maggio alle 16.05 all'interno della trasmissione di Rai Radio1 'Restate Scomodi' condotta da Eleonora Belviso e Francesco Graziani".



"La Licata narrerà le vicende e la solitudine del giudice ucciso, l'amicizia e il lavoro con Paolo Borsellino, i drammi di quella stagione e delle tante vittime di Cosa Nostra fino al giorno della strage di Capaci. - si anticipa in una nota - Storie e aneddoti arricchiscono una serie di riflessioni sul senso di quelle morti e sulla realtà italiana di oggi. La testimonianza di Francesco La Licata è stata raccolta da Mario Vitanza, curatore di 'Restate Scomodi'".



"In vista del 23 maggio, anniversario della strage, le principali trasmissioni di Radio 1 saranno mobilitate per ricordare il magistrato ucciso da Cosa Nostra. - viene inoltre sottolineato - Mercoledì 17, alle 10 e 30, se ne occuperà 'La radio ne parla', condotto da Ilaria Sotis, in diretta dalla sede della Direzione nazionale antimafia. Venerdì 19, alle 8 e 30, 'Radio anch'io', condotto da Giorgio Zanchini, trasmetterà stralci di un dibattito del 1991 in cui Giovanni Falcone parlava di 'Stato e mafia'. Tra il 22 e il 23 maggio, con testimonianze, materiale d'archivio e interviste esclusive, si aggiungeranno 'Voci del mattino', alle 6, condotto da Paolo Salerno; 'Italia sotto inchiesta', alle 18, condotto da Emanuela Falcetti, e 'Zapping', alle 19 e 30, condotto da Giancarlo Loquenzi. Il 23 maggio, in particolare, Radio 1 seguirà la cronaca delle celebrazioni, in diretta da Palermo, con 'Radio anch'io' e 'La Radio ne parla' a partire dalle 8 e 30".