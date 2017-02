Elisa D'Ospina: la Vittoria nelle sue "curvy"

Nuovo appuntamento con 'Vittoria', in onda giovedì 16 febbraio su Radio1.

"Giovedì 16 febbraio alle 17 Maria Teresa Lamberti conduce 'Vittoria', su Rai Radio1. - viene segnalato in un comunicato della tv di Stato - Ospiti della puntata l'Onorevole Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia ed ex Ministro per le Pari opportunità, ed Elisa D'Ospina, la modella 'curvy' più famosa d'Italia."



"Le due ospiti si confrontano sul tema delle pari opportunità e sul superamento degli stereotipi di genere. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Silvia Grilli, direttrice del magazine Grazia, e in chiusura Maria Grazia Putini ci parla di Modena Antiquaria, rassegna completamente dedicata alle donne" prosegue la Rai.