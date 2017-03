Da Riccardo Scamarcio a Pino Daniele: Sciarada con James Senese

Torna 'Sciarada', in onda sabato 18 marzo su Radio1.

"Nuovo appuntamento con 'Sciarada', il programma di Rai Radio1 condotto da Carlotta Tedeschi, in onda sabato 18 marzo alle 12.30. Si parlerà di 'John Wick' un thriller mozzafiato al secondo capitolo. Una leggenda tra sicari che racconta la storia di un killer tenebroso e spietato e vede tra i protagonisti Riccardo Scamarcio, attore molto amato del cinema italiano. Baba Richerme l'ha incontrato" riporta in un comunicato la tv di Stato.



"Domenica a Napoli grande evento per la prima nazionale al San Carlo di 'Pino Daniele - Il tempo resterà' il film di Giorgio Verdelli che sarà nei cinema il 20 - continua quindi la Rai -, 21 e 22 marzo. Quella di Pino Daniele è stata una rivoluzione che ha unito il Vomero e Scampia, ha portato il dialetto partenopeo a tutti, ha creato un ponte fra Napoli e il resto del mondo, ha frantumato la retorica che soffocava una città lacera e maltrattata, l'ha vestita di blues, di jazz lui Mascalzone Latino, Nero a metà."



"Carlotta Tedeschi ha intervistato James Senese e Tullio De Piscopo. Si chiude con il nuovo romanzo di Luca Bianchini 'Nessuno è come noi' che ci riporta alla fine degli anni '80, la storia si svolge in un liceo di Torino, dei ragazzi partono per un viaggio. E, anche se i tempi sono cambiati le emozioni sono sempre le stesse…come racconta l'autore ad Anna Maria Caresta" si comunica infine.