Crollo nascite in Italia non è una "Vittoria", lo spiega Linda Laura Sabbadini

Nella puntata di 'Vittoria' il calo delle nascite ed il tema adozioni, in onda lunedì 13 marzo su Radio1.

"Nuovo appuntamento con 'Vittoria', il programma di Rai Radio1 condotto da Maria Teresa Lamberti, in onda lunedì 13 marzo, alle 17.00. Il calo delle nascite, le adozioni fino al destino del tribunale dei minori in Italia, con la riforma del processo civile, saranno gli argomenti al centro della puntata" rende noto la tv di Stato.



Dalla Rai si espone in ultimo: "Ospiti Linda Laura Sabbadini, editorialista de La Stampa, ed esperta di statistiche di genere e Melita Cavallo giudice, per anni Presidente del Tribunale dei minori di Roma. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Francesca Bussi, redattrice di Vanity Fair e in chiusura Maria Grazia Putini accompagnerà il pubblico al Teatro Vittoria per 'L'Odissea' osservata dal punto di vista di Penelope."