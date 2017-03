Clio Zammatteo e Cinzia Leone: la Vittoria delle donne a partire dal make up

Torna l'appuntamento con 'Vittoria', in onda martedì 21 marzo su Radio1.

"Domani, martedì 21 marzo alle ore 17 in diretta su Rai Radio1, Maria Teresa Lamberti condurrà 'Vittoria'. Due le protagoniste della puntata: Cinzia Leone, attrice eclettica, e Clio Zammatteo, makeup artist e blogger di ClioMakeup" viene riferito in una nota dalla tv di Stato.



"Si confronteranno sul potere della trasformazione, peculiarità femminile. Trasformazione fisica, attraverso il trucco, ma anche trasformazione interiore tramite l'arte della recitazione. Nella seconda parte spazio all'attualità con l'intervento di Diamante D'Alessio, direttrice di Io Donna, ed in chiusura Maria Grazia Putini che parlerà della mostra sul Titanic a Torino, in collegamento con Lara Martinetto si riporta in ultimo.