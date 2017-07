Ani Di Franco presenta Binary: live su Radio1

King Kong Maxi, in onda venerdì 28 luglio su Radio1.

"Venerdì 28 luglio alle 23, King Kong Maxi, lo spazio live di Rai Radio1 condotto da Silvia Boschero, ospita la paladina della musica indipendente, Ani Di Franco. La cantautrice americana di Buffalo, con alle spalle una carriera quasi trentennale, presenterà i brani del nuovo disco 'Binary', un album sulle relazioni che esistono tra tutte le cose nel mondo. Non solo le persone" viene anticipato in una nota.

"Nulla può esistere veramente, se non in relazione a qualcos'altro. - ha detto la Di Franco -. Tutto quanto è fatto di un suo opposto. Ogni cosa vive in una dimensione binaria".

"Premiata recentemente con l'annuale Icon Award Independent, Ani Di Franco è stata tra i primi artisti a creare la propria etichetta discografica nel 1990 ed è stata riconosciuta come simbolo femminista per la sua imprenditorialità, la difesa dei diritti, l'attivismo sociale, i testi espliciti e mirati" viene ricordato.