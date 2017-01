A Sciarada Aeham Ahmad, il leggendario pianista di Yarmouk

"Sciarada, la trasmissione condotta da Carlotta Tedeschi torna su Rai Radio1 sabato 21 gennaio dalle 12.30 alle 13.00. In questa puntata: Aeham Ahmad, Ezio Guaitamacchi, Teresa De Sio" segnalano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai fa quindi sapere: "Per tutto il mondo Aeham Ahmad è il leggendario pianista di Yarmouk. Oggi vive in Germania, ha pubblicato un primo album 'Musica for Hope', per continuare a raccontare il dramma della sua terra dilaniata da un conflitto che dura da quasi sei anni. Lo ha incontrato Maria Gianniti."



Si illustra: "Un atlante che non è un atlante geografico, è 'Atlante Rock' scritto da Ezio Guaitamacchi, giornalista, critico musicale, musicista, docente, performer. Un viaggio nei luoghi della musica che Ezio Guaitamacchi compie con Carlotta Tedeschi."



"'Teresa canta Pino', è il nuovo album di Teresa De Sio, con il quale rende omaggio a due anni dalla sua scomparsa a Pino Daniele. 15 brani storici del cantautore napoletano, in cui si mescolano le loro affinità musicali con sonorità e linguaggi diversi, come racconta Teresa De Sio nell'intervista di Marcella Sullo" si espone infine.