Zoo 105, Leone di Lernia grave in ospedale. Fabio Alisei: situazione non bella

Leone di Lernia è grave in ospedale a causa di una malattia debilitante. Lo "Zoo di 105" viene sospeso ma tornerà in diretta lunedì. Il deejay Fabio Alisei ammette che per Leone di Lernia "la situazione non è bella".

Leone di Lernia in condizioni gravi in ospedale a causa di una malattia debilitante. Ad annuncialo Fabio Alisei, il deejay dello "Zoo di 105" che in Radio ospita e da voce ormai da 18 anni a Leone di Lernia, 78 anni, conduttore radiofonico nonché cantautore del genere trash-demenziale.



Fabio Alisei annuncia quindi che lo "Zoo di 105" è stato per il momento sospeso ma tornerà in diretta lunedì, spiegando che sono tutti molto preoccupati per le condizioni di salute di Leone di Lernia. Fabio Alisei ammette quindi che "la situazione non è bella" e per questo chiede a tutti i fan dello "Zoo di 105" di far esprime a Leone di Lernia tutto il loro affetto perché "questo è il momento giusto".



Anche l'altro conduttore dello "Zoo di 105" Marco Mazzoli su Facebook ricorda: "Abbiamo iniziato questo lungo percorso radiofonico insieme! Per 18 lunghi anni, ci siamo insultati, augurati la qualsiasi. Ti ho fatto un milione di scherzi, abbiamo creato tormentoni indimenticabli e costruito il programma radiofonico più assurdo d'Italia! Hai 80 anni, ma non hai mai mollato un secondo! Quando andiamo in onda, siamo cane e gatto, ma nella vita reale, ti voglio un bene indescrivibile! - ed esorta - Non mollare adesso, nessuna malattia potrà mai sconfiggere il guerriero che c'è in te! Tieni duro vecchiaccio, perché voglio poterti insultare per altri 20 anni! Ti voglio bene".