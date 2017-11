Tutto il Mondo è un grande palcoscenico, con Milly Carlucci

'Tutto il Mondo è un grande palcoscenico', in onda su Radio Live.

"Questa settimana ospiti nel salotto di 'Tutto il Mondo è un grande palcoscenico' con Emanuela Castellini su Rai Radio Live ci saranno Milly Carlucci che presenta il suo 'Ballando On the road' alla ricerca in Italia di nuovi talenti" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



La Rai informa infine: "Il fenomeno web dei The Jackallcon il loro debutto cinematografico 'Addio fottuti musi verdi' e il Regista Paolo Genovese che parlerà di 'The Place' insieme ad alcuni dei suoi protagonisti: Silvio Muccino e Rocco Papaleo."