Rai Radio, Roberto Sergio: soddisfazione per i quasi 9 milioni di ascoltatori

Dichiarazione del direttore di Rai Radio Roberto Sergio.

"In occasione della pubblicazione da parte di Ter, Tavolo Editori Radio, dei dati sull'ascolto radiofonico, Rai Radio esprime apprezzamento per i quasi 9 milioni di ascoltatori che ogni giorno si sintonizzano sui propri canali" spiega in una nota la tv di Stato.



«Il nostro risultato - dichiara Roberto Sergio, Direttore di Rai Radio - si conferma in linea con il pari periodo del 2016, premia l'offerta di Servizio Pubblico, di qualità con tanti contenuti in onda. Affidabilità, autorevolezza e linguaggio sono le parole chiave di un bouquet di canali unico per completezza e penetrazione. E in questa direzione continueremo a lavorare e ad investire in termini di mezzi e risorse».



"La Radio conferma ancora una volta di essere un media in grande salute - si osserva quindi -, come dimostra, anche, l'importante crescita di investimenti pubblicitari sui canali Rai Radio, oltre ad essere sempre più integrata con il mondo digitale."



«E' per questo che continuiamo a investire sui nostri 10 canali, sulle piattaforme tecnologiche - conclude Sergio - e per lo sviluppo del Dab+. Nel mese di dicembre sarà, inoltre, disponibile la nuova piattaforma web e app di Rai Radio Play».



"I dati semestrali della nuova ricerca, molto attesi dal mercato, si riferiscono ad un periodo, 4 maggio- 9 ottobre e non possono essere comparati con il primo semestre delle rilevazioni degli scorsi anni. Da considerare, inoltre che il 2017, anno dispari, è stato privo di eventi sportivi (Europei, Olimpiadi) che storicamente rappresentano un booster per gli ascolti delle radio Rai" si riferisce in ultimo.