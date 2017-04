Rai Radio Kids per i bambini dai 2 ai 10 anni, al via dal 12 giugno

Nasce Rai Radio Kids, un canale per i bambini senza pubblicità, dal 12 giugno.

«La parola è quell'elemento che mai si modificherà, sarà sempre unica, insostituibile e straordinaria. E la radio è da sempre un media moderno. Così abbiamo deciso di dare forza ai progetti digitali legati ai diversi target e - a partire dal mese di giugno - proporremo Rai Radio Kids, un canale creato per i più piccoli, senza pubblicità come accade in tv», annuncia il dg Antonio Campo Dall'Orto in occasione dell'edizione 2017 di Cartoons on the Bay.



"Cresce dunque la varietà dell'offerta on air firmata dalla Rai che amplia - nel segno del Servizio Pubblico - il raggio di azione e la platea da raggiungere su piattaforme non 'tradizionali'" prosegue la tv di Stato.



"A partire dal 12 giugno prossimo arriverà Rai Radio Kids: un progetto cross-mediale per bambini 2-10 anni con una offerta di musica e canzoni, colonne sonore dai cartoni animati, narrazione, fiabe, informazione, educazione all'ascolto e alla musica, educazione alla lettura. Rai Radio Kids si occuperà sia 'dell'intrattenimento per i più piccoli' sia tematiche sociali per i più grandi, come la lotta al bullismo e l'educazione all'affettività" si continua.



«Sentivamo forte il bisogno di dare voce ai bambini attraverso un canale radio a loro dedicato, iniziando un percorso che il resto dell'Europa ha già da tempo intrapreso con successo. - sottolinea il Direttore di Radio Rai Roberto Sergio - Rai Radio Kids è un progetto unico nel suo genere, che vedrà impegnata l'azienda in un importante sforzo produttivo dedicato ai bambini, rafforzando così il suo ruolo di servizio pubblico».



"Rai Radio Kids è una offerta inedita declinata attraverso tutti i device (DAB - WEB - APP - DDT e SAT), ma anche attraverso spettacoli live (teatro musicale, concerti, eventi), in modo che bambini e bambine possano dar voce ai loro pensieri. In questo senso particolarmente importante sarà la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Rai Radio Kids, sarà prodotta in collaborazione con la sede e il Centro di produzione Rai di Torino" viene rivelato in conclusione.