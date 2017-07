Musica Med: Live il pianista Alberto Ferro

Su Radio Live 'Musica Med', in onda venerdì 21 luglio.

"Venerdì 21 luglio su Rai Radio Live è di scena la musica dal vivo dalla sede regionale siciliana con 'Musica Med', a partire dalle 21.00 La trasmissione, ideata e curata da Marzia Puleo, è dedicata alla musica mediterranea contemporanea e offre agli ascoltatori l'opportunità di condividere e scoprire la diversità musicale presente nel bacino del Mediterraneo. Questa puntata vede la partecipazione del pianista Alberto Ferro che, accanto alla musica classica, ha da sempre sviluppato un interesse per l'improvvisazione, il jazz e la musica contemporanea. Spazio quindi per un'ora ad una jam session emozionante con una scaletta di brani esclusivi, suonati in diretta per il programma" scrive in un comunicato la tv di Stato.