Enrica Bonaccorti: la "vecchia ragazza" sfida gli You TuberS, su Radio2

In onda 'Me Anziano, You TuberS', venerdì 27 ottobre su Radio2.

"Chiamatela 'vecchia ragazza': da domani, venerdì 27 ottobre, a 'Me Anziano, You TuberS' arriva Enrica Bonaccorti, che raggiunge gli 'anziani' ospiti del programma ogni venerdì, per fare i conti con il punto di vista delle giovani generazioni. Dopo Claudio Lippi a cui sono stati affidati i lunedì e martedì, Lidia Ravera per il mercoledì, Eugenio Finardi al giovedì, nello spazio del venerdì, dopo barbara Alberti ed Edoardo Vianello, è in arrivo una nuova figura femminile a tenere alto il dibattito generazionale con Claudio Di Biagio e Federico Bernocchi" viene spiegato in una nota della Rai.



"Un ritorno alla radio, vera passione di Enrica Bonaccorti. Conduttrice, autrice, giornalista, attrice, voce storica di Radio Rai che ha ottenuto i più importanti riconoscimenti, dai premi giornalistici per 'Chiamate Roma 3131', fino all'ultimo 'Tornando a casa', che ogni pomeriggio intratteneva un pubblico molto eterogeneo su ogni argomento d'attualità. Ora, in veste di 'anziana', confronterà la sua esperienza e il suo mondo con quello dei giovani 'youtubers'. Per un'ora, dalle 23,30 alle 00,30, si metterà in gioco in un incontro generazionale senza esclusione di colpi. Però 'non chiamatemi anziana - dice la Bonaccorti - del vino buono dite che è vecchio o anziano?'" rende noto infine la tv pubblica.