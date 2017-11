Zanchini tra calcio & politica a "Radio Anch'io" (Radio 1)

Radio Anch'io, Zanchini tra calcio & politica, 14 novembre 2017 alle 7 e 30.

"Radio anch'io, condotto da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 dalle 7.30 alle 10.00, domani, 14 novembre, si occuperà tre eventi importanti: in apertura alle 7.30 il post della sfida di calcio tra Italia e Svezia, con i commenti di addetti ai lavori e non" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



"Poi spazio aell'incontro decisivo Governo-sindacati su ape sociale e categorie di lavori usuranti escluse dall'innalzamento dell'età pensionabile. Alle 9.00 la direzione del Partito Democratico - si continua in conclusione -, con la relazione di Renzi che deve rispondere alla domanda di unità che arriva da altre aree del centro-sinistra italiano. Saranno con Zanchini anche Walter Veltroni e Susanna Camusso."