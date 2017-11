I campi di detenzione in Libia e la questione Alitalia a Radio Anch'io

I campi di detenzione in Libia e la questione Alitalia, su Radio 1.

"Radio anch'io, condotto da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 dalle 7.30 alle 10.00, domani, martedì 14 novembre, si occuperà in apertura di puntata delle condizioni di vita nei campi di detenzione in Libia" rende noto la tv di Stato.



"Disumana la collaborazione con il paese nordafricano: la denuncia arriva dall'Alto Commisssariato per i diritti umani dell'Onu, e chiama in causa l'Unione Europea e indirettamente l'Italia e il cosiddetto piano Minniti. Alle 9 spazio alla questione Alitalia" prosegue la Rai.



Viene diffuso infine: "Lo scenario più vicino - giovedì c'è un incontro importante tra i commissari guidati da Luigi Gubitosi e il portavoce dell'amministratore delegato di Lufthansa - è quello di un'acquisizione da parte della compagnia tedesca. L'offerta prevede però almeno 2000 esuberi. L'argomento sarà anche l'occasione per parlare in generale di traffico aereo e concorrenza dei cieli."