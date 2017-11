Dalla Sicilia ad Ostia: tutto sulle elezioni a Radio Anch'io

Radio Anch'io, in onda venerdì 3 novembre su Radio1.

"Radio Anch'io, condotto da Giorgio Zanchini su Rai Radio1 dalle 7.30 alle 10, domani, venerdì 3 novembre, si occuperà di Sicilia e a Ostia. - si anticipa - Domenica le attesissime elezioni regionali, per molti un test decisivo per capire cosa accadrà alle imminenti elezioni politiche nazionali. Giorgio Zanchini e Nicole Ramadori saranno a Palermo per raccogliere le voci dell'isola, parti sociali, cittadini, intellettuali, candidati. Dalle 9.30 Radio Anch'io si sposterà idealmente ad Ostia, al voto del X Municipio romano, 200 mila abitanti, commissariato per mafia, altro laboratorio di grande significato. Tra gli ospit spiccano i nomi di: Michele Pagliaro, segretario generale Cgil Sicilia; Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo; Maria Falcone, presidente Fondazione Falcone; Davide Desario, responsabile sito internet il Messaggero; Vittorio Martone, autore di 'Le mafie di mezzo - mercati e reti criminali a Roma e nel Lazio'".