Bergoglio, da 4 anni Papa Francesco: il primo bilancio

A Radio Anch'io il primo bilancio sui 4 anni di pontificato di Papa Francesco.

"Il 13 marzo saranno passati 4 anni dall'inizio del pontificato di Bergoglio. Un papa rivoluzionario, il più scomodo dei leader politici, il parroco del mondo, un'icona capace di comunicare a tutti, un gesuita populista, una figura che piega la tradizione cattolica, su di lui le definizioni, i tentativi di inquadrarlo e definirlo non si contano. Nella puntata di Radio Anch'io in onda venerdì 10 marzo alle 8.30 su Rai Radio1, si cercherà di tracciare un primo bilancio, capire i punti chiave del suo pontificato, ragionare sulla sua influenza" rende noto la tv di Stato.



La Rai puntualizza infine: "Tra gli ospiti della puntata: Andrea Riccardi, Storico, presidente della Società Dante Alighieri, fondatore della comunità di Sant'Egidio; Aldo Maria Valli giornalista, vaticanista del TG1, scrittore; Emiliano Fittipaldi, cronista dell'Espresso; Monsignor Edoardo Menichelli, cardinale, arcivescovo di Ancona-Osimo; Pasquale Ferrara, ambasciatore d'Italia ad Algeri e docente di diplomazia alla Luiss di Roma; Maurizio Ferraris, filosofo e accademico (insegna filosofia teoretica all'Università di Torino); Marie Collins, già membro della Pontifical Commission for the Protection of Minors. Conduce Giorgio Zanchini."